Плоды сливовых деревьев являются чрезвычайно полезными для человеческого организма. Готовить варенье из слив достаточно просто. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас лучшие рецепты варенья на зиму из слив.

Варенье из слив очень вкусное и ароматное. Оно сохраняет в себе все витамины, поэтому является не только вкусным десертом, но и полезным. Предлагаем вам воспользоваться различными рецептами приготовления сливового варенья, которые обязательно понравится вашим родным и друзьям.

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Варенье из слив с желатином

Ингредиенты:

Слива – 1 кг;

Желатин 30 г

Сахар – 2 стакана.



Варенье из слив с желатином / Pinterest

Рецепт приготовления варенья из слив с желатином:

1. Подготовьте сливы, сахар и желатин. Соедините и перемешайте сахар и желатин. Из слив удалите косточки.

2. Сливы оставьте половинками или нарежьте кусочками. Посыпьте сливы сахаром с желатином.

3. Потрясите посуду так, чтобы сахар проник внутрь. Оставьте на ночь.

4. Нагрейте сливы на следующий день до появления первых признаков кипения. Снимите с огня.

5. Разложите варенье стерильные банки и закатайте крышками.

Варенье из слив с косточками

Ингредиенты:

сахарный песок – 1, 5 кг

сливы – 1 кг.



Варенье из слив с косточками / Pinterest

Рецепт приготовления варенья из слив с косточками:

1. Помойте сливы и проколите иголкой в ​​нескольких местах. Это нужно для того, чтобы сливы не лопнули во время варки.

2. В глубокую кастрюлю налейте 800 миллилитров холодной воды, добавьте сахар и, постоянно помешивая, доведите до кипения.

3. Залейте сиропом плоды, поставьте емкость на слабый огонь на 5 минут. Не забывайте снимать шумовкой пену.

4. По истечении этого времени, снимите емкость с вареньем с огня и дайте постоять 10 часов. Повторите процедуру 3-4 раза.

5. За это время сладкое угощение постепенно уварится, станет густым и вкусным. После последней варки горячее лакомство разлейте по банкам.

Варенье из слив с яблоками

Ингредиенты:

Слива – 700 г;

Сахарный песок – 900 г

Яблоко сладкое – 700 г

Вода – 200 мл.



Варенье из слив с яблоками / Pinterest

Рецепт приготовления варенья из слив с яблоками:

1. Помойте и переберите фрукты. Очистите яблоки от семян, в сливах удалите косточки, разделив каждую вдоль.

2. Порежьте кусочками плоды, кожуру в яблоках снимите. Старайтесь, чтобы ломтики фруктов были одинаковыми, тогда они равномерно проварятся.

3. Переложите все в кастрюлю, всыпьте сахарного песка и добавьте воды. Тщательно перемешайте и доведите до кипения на максимальном огне.

4. После закипания сделайте самый маленький огонь и тушите под крышкой, пока варенье не станет густым. В среднем это займет около 2,5 часа. Периодически перемешивайте варенье, ведь оно может подгореть.

5. Готовое варенье распределите в банки.

Варенье из слив "Пятиминутка"

Ингредиенты:

– 1 кг слив;

– 600 г сахара.



Варенье из слив "Пятиминутка" / Pinterest

Рецепт приготовления варенья из слив "Пятиминутка":

1. Удалите у слив хвостики и хорошо их промойте от загрязнений. Сливы разрежьте на две части и удалите из них косточки. Можно оставить сливы половинками, можно нарезать кубиками.

2. Переложите нарезанные сливы в эмалированную или стеклянную кастрюлю. Не используйте алюминий, чтобы варенье не окисливалось из-за фруктового сока.

3. Засыпьте сливы сахаром, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на несколько часов, чтобы сливы пустили сок. Весь сахар сразу не добавляйте. При первой варке попробуйте варенье по вкусу. Если будет кислое, то можете подсыпать еще немного сахара.

4. Когда сливы пустят сок, поставьте кастрюлю на огонь и доведите все до кипения. Периодически варенье перемешивайте, чтобы оно не подгорело.

5. Когда варенье закипит, сделайте меньше огонь и проварите в течение 5 минут. Сливы очень быстро развариваются и варенье становится красивого яркого цвета. Если при варке будет образовываться пенка, ее необходимо снять ложкой.

6. Подготовленные для варенья банки простерилизуйте удобным для вас способом. Крышки обдайте кипятком. Разлейте кипящее варенье в банки и закройте крышками.

7. Банки с вареньем переверните и в таком виде заверните в одеяло и полностью остудите.