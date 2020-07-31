Варенье из груш готовится с помощью простых и традиционных ингредиентов. Редакция LifeStyle 24 подготовила три рецепта вкусного грушевого варенья, которое вам обязательно понравится.

Варенье из груш – это вкусный десерт или дополнение к выпечке, поэтому предлагаем вам удивить своих гостей и родных интересным и очень вкусным грушевым вареньем. Читайте также Варенье из слив: простые пошаговые рецепты Варенье из груш дольками

Ингредиенты:

Груша – 2 кг;

Сахар – 800 г.



Варенье из груш кусочками

Рецепт приготовления варенья из груш кусочками:

1.Фрукты вымойте, разрежьте их вдоль пополам. Каждую половинку еще разрежьте на две части. Из полученных четвертинок груши вырежьте сердцевину. Полученные четвертинки части груши разрежьте еще на 3 – 4 кусочка.

2.Не нужно очищать плоды от кожуры, иначе во время варки вместо долек вы получите однородное грушевое пюре.

3.Нарезанные кусочками груши сложите в емкость для варки. Используйте эмалированную, керамическую или стеклянную тару.

4.Засыпьте груши сверху сахаром. Аккуратно встряхните кастрюлю несколько раз. Фрукты засыпанные сахаром отставьте на 1 – 2 часа, чтобы они пустили сок. Обратите внимание, если груши сладкие, то сахара нужно давать меньше, если же плоды кислые, можете давать больше.

5.Варить варенье из груш кусочками нужно используя метод "пятиминутки". То есть поставьте кастрюлю на медленный огонь, дождитесь закипания, проварите буквально 5 минут и отставьте в сторону до остывания. После того, как кастрюля остынет, повторите процедуру. До полной готовности варенье надо проварить 4 раза.

6.После варки варенья нужно простерилизовать банки, прокипятить крышки. Варенье разлейте горячим по банкам и закрутите крышками.

Варенье из груш и молока

Ингредиенты:

Груши – 5 кг;

Сахар – 3 кг;

Сода – 1 ч.л;

Молоко – 3 л.



Варенье из груш и молока

Рецепт приготовления варенья из груш и молока:

1.Груши очистите от сердцевины и кожуры. Срежьте тонкий слой кожицы, так как основные витамины содержатся под верхней кожицей плода.

2.Засыпьте груши 3 килограммами сахара и варите на медленном огне, помешивая, в течение 1 часа.

3.Добавьте в проваренные груши 1 чайную ложку соды и 3 литра молока и продолжайте варить все это в течение еще 4 часов. Помешивайте, чтобы не пригорело.

4. Дайте варенью немного остыть и взбейте смесь блендером до получения однородной массы. Вареное сгущенное молоко из груш залейте в стерилизованные банки и закатайте крышками.

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Варенье из груш без сахара

Ингредиенты:

1 кг груш;

2 таблетки стевии;

1 ст. л. лимонного сока;

60 г меда;

корица по вкусу.



Варенье из груш без сахара

Рецепт приготовления варенья из груш без сахара:

1.Вымойте и нарежьте груши небольшими кусочками.

2.Таблетки поместите в ступку и перетрите до образования порошка.

3.В глубокую кастрюлю поместите мед, стевию и лимонный сок, добавьте корицу по вкусу, всыпьте груши. Отставьте на час для настаивания под крышкой.

4.Варить варенье на медленном огне нужно около 20 минут.

5.Разлейте приготовленное варенье по банкам и закройте крышкой.