Варення з груш готується за допомогою простих і традиційних інгредієнтів. Редакція LifeStyle 24 підготувала три рецепти смачного грушевого варення, які вам обов’язково посмакують.

Варення з груш – це смачний десерт або ж доповнення до випічки, тому пропонуємо вам здивувати своїх гостей та рідних цікавим і дуже смачним грушевим варенням. Читайте також Варення зі слив: прості покрокові рецепти

Варення з груш шматочками

Інгредієнти:

Груша – 2 кг;

Цукор – 800 г.



Варення з груш шматочками

Рецепт приготування варення з груш шматочками:

1.Фрукти вимийте, розріжте їх уздовж навпіл. Кожну половинку ще розріжте на дві частини. З отриманих четвертинок груші виріжте серцевину. Отримані четвертинки частини груші розріжте ще на 3-4 шматочки.

2.Не потрібно очищати плоди від шкірки, інакше під час варіння замість часточок ви отримаєте однорідне грушеве пюре.

3.Нарізані шматочками груші складіть в ємність для варіння. Використовуйте емальовану, керамічну або скляну тару.

4.Засипте груші зверху цукром. Акуратно струсіть каструлю кілька разів. Фрукти, засипані цукром, відставте на 1-2 години, щоб вони пустили сік. Зверніть увагу, якщо груші солодкі – то цукру потрібно давати менше, якщо ж плоди кислі, можете давати більше.

5.Варити варення з груш частинками треба за допомогою методу "п'ятихвилинки". Тобто поставте каструлю на повільний вогонь, дочекайтеся закипання, проваріть буквально 5 хвилин і відставте в сторону до охолодження. Після того, як каструля охолоне, знову повторіть процедуру. До повної готовності варення треба проварити 4 рази.

6.Після варіння варення потрібно простерилізувати банки, прокип'ятити кришки. Варення розливайте гарячим по банках та закрутіть кришками.

Варення з груш і молока

Інгредієнти:

Груші – 5 кг;

Цукор – 3 кг;

Сода – 1 ч.л;

Молоко – 3 л.



Варення з груш і молока

Рецепт приготування варення з груш і молока:

1.Груші очистіть від серцевини і шкірки. Зрізайте тонший шар шкірки, адже основні вітаміни під верхньою шкіркою плоду.

2.Засипте груші 3 кілограмами цукру і варіть на повільному вогні, помішуючи, протягом 1 години.

3.Додайте в проварені груші 1 чайну ложку соди і 3 літри молока і продовжуйте варити все це протягом ще 4 годин. Помішуйте, щоб не пригоріло.

4. Дайте варенню трохи охолонути і збийте суміш блендером до отримання однорідної маси. Варення з груш залийте в стерилізовані банки і закатайте кришками.

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Варення з груш без цукру

Інгредієнти:

1 кг груш;

2 таблетки стевії;

1 ст. л. лимонного соку;

60 г меду;

кориця на смак.



Варення з груш без цукру

Рецепт приготування варення з груш без цукру:

1.Вимийте і наріжте груші невеликими шматочками.

2.Таблетки помістіть в ступку і перетріть до утворення порошку.

3.У глибоку каструлю поставте мед, стевію і лимонний сік, додайте корицю за смаковими вподобаннями, всипте груші. Відставте на годину для настоювання під кришкою.

4.Варити варення на повільному вогні треба близько 20 хвилин.

5.Розлийте приготоване варення по банках і закрийте кришкою.