Варення з груш на зиму: рецепти приготування на будь-який смак
Варення з груш готується за допомогою простих і традиційних інгредієнтів. Редакція LifeStyle 24 підготувала три рецепти смачного грушевого варення, які вам обов’язково посмакують.
Варення з груш шматочками
Варення з груш шматочками
Рецепт приготування варення з груш шматочками:
1.Фрукти вимийте, розріжте їх уздовж навпіл. Кожну половинку ще розріжте на дві частини. З отриманих четвертинок груші виріжте серцевину. Отримані четвертинки частини груші розріжте ще на 3-4 шматочки.
2.Не потрібно очищати плоди від шкірки, інакше під час варіння замість часточок ви отримаєте однорідне грушеве пюре.
3.Нарізані шматочками груші складіть в ємність для варіння. Використовуйте емальовану, керамічну або скляну тару.
4.Засипте груші зверху цукром. Акуратно струсіть каструлю кілька разів. Фрукти, засипані цукром, відставте на 1-2 години, щоб вони пустили сік. Зверніть увагу, якщо груші солодкі – то цукру потрібно давати менше, якщо ж плоди кислі, можете давати більше.
5.Варити варення з груш частинками треба за допомогою методу "п'ятихвилинки". Тобто поставте каструлю на повільний вогонь, дочекайтеся закипання, проваріть буквально 5 хвилин і відставте в сторону до охолодження. Після того, як каструля охолоне, знову повторіть процедуру. До повної готовності варення треба проварити 4 рази.
6.Після варіння варення потрібно простерилізувати банки, прокип'ятити кришки. Варення розливайте гарячим по банках та закрутіть кришками.
Варення з груш і молока
Варення з груш і молока
Рецепт приготування варення з груш і молока:
1.Груші очистіть від серцевини і шкірки. Зрізайте тонший шар шкірки, адже основні вітаміни під верхньою шкіркою плоду.
2.Засипте груші 3 кілограмами цукру і варіть на повільному вогні, помішуючи, протягом 1 години.
3.Додайте в проварені груші 1 чайну ложку соди і 3 літри молока і продовжуйте варити все це протягом ще 4 годин. Помішуйте, щоб не пригоріло.
4. Дайте варенню трохи охолонути і збийте суміш блендером до отримання однорідної маси. Варення з груш залийте в стерилізовані банки і закатайте кришками.
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Варення з груш без цукру
Варення з груш без цукру
Рецепт приготування варення з груш без цукру:
1.Вимийте і наріжте груші невеликими шматочками.
2.Таблетки помістіть в ступку і перетріть до утворення порошку.
3.У глибоку каструлю поставте мед, стевію і лимонний сік, додайте корицю за смаковими вподобаннями, всипте груші. Відставте на годину для настоювання під кришкою.
4.Варити варення на повільному вогні треба близько 20 хвилин.
5.Розлийте приготоване варення по банках і закрийте кришкою.