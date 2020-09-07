Ванесса Параді в ефектній сукні прийшла на відкриття кінофестивалю: фото
Днями у Франції стартував 46-ий Американський кінофестиваль. І головною гостею заходу стала неперевершена актриса Ванесса Параді.
Венеційський кінофестиваль – не єдиний кінозахід, який таки відбувся у час пандемії. Як повідомляє 24 канал, організатори Американського кінофестивалю в Довілі також вирішили провести урочисту церемонію, враховуючи поради ВООЗ. А головною зіркою червоної доріжки стала Ванесса Параді.
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Перед камерами французька красуня позувала у ніжній сукні Chanel. Ванесса Параді обрала рожево-персикове плаття з пір'ям, яке доповнила укладкою волосся та денним макіяжем. Прикраси і взуття від Chanel завершили образ актриси.
Вибір одягу Ванесси Параді був досить прогнозованим, адже знаменитість вже кілька років є амбасадором знаменитого бренду.
Відомо, що кінофестиваль триватиме з 4 до 13 вересня 2020 року. Журі фестивалю американського кіно очолить Ванесса Параді.