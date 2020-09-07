На днях стартовал 46-ый американский кинофестиваль в Довиле. И главной гостьей мероприятия стала непревзойденная актриса Ванесса Паради.

Венецианский кинофестиваль – не единственное киномероприятие, которое таки состоялось во время пандемии. Как сообщает 24 канал, организаторы Американского кинофестиваля в Довиле также решили провести торжественную церемонию, учитывая советы ВОЗ. А главной звездой красной дорожки стала Ванесса Паради.

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Перед камерами французская красавица позировала в нежном платье Chanel. Ванесса Паради выбрала розово-персиковое платье с перьями, которое дополнила укладкой волос и дневным макияжем. Украшения и обувь от Chanel завершили образ актрисы.

Выбор одежды Ванессы Паради был достаточно прогнозируемым, ведь знаменитость уже несколько лет является послом знаменитого бренда.

Известно, что кинофестиваль продлится с 4 по 13 сентября 2020 года. Жюри фестиваля американского кино возглавит Ванесса Паради.