Поки одні готуються до весняних польових робіт, інші згадують про шабаші на Лисій горі та шукають захисту від нечистої сили, яка, за повір'ями, саме в цей час стає найбільш активною. Детальніше про традиції та заборони Вальпургієвої ночі – розповіла Britannica.

Які традиції Вальпургієвої ночі?

Головним символом цієї ночі в усій Європі є величезні багаття, які запалюють на найвищих пагорбах. Люди здавна вірили, що вогонь має магічну силу, тому в полум'ї заведено спалювати старий непотріб, виганяючи разом із димом зимовий застій, хвороби та всі негаразди.

У Німеччині, Скандинавії та багатьох інших країнах досі влаштовують гучні карнавали, де учасники переодягаються у відьом, духів та демонів. Такий маскарад має практичну мету. Вважається, що переодягнена людина стає "своєю" для нечисті й таким чином уникає її нападу.

Окрім вогняних шоу, у багатьох регіонах встановлюють "травневе дерево" – високий стовп, прикрашений стрічками та квітами, навколо якого водять хороводи та святкують розквіт природи. Вальпургієва ніч також вважається найкращим часом для збору лікарських трав.

Що цікаво, вранці 1 травня жінки традиційно вмиваються ранковою росою, щоб зберегти молодість, а молодь ворожить на майбутнє кохання, сподіваючись побачити обличчя судженого у дзеркалі чи уві сні.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч 2026?

Попри святковий настрій, ніч приховує у собі чимало небезпек, тому існують суворі правила, яких намагалися дотримуватися всі. Так, категорично заборонялося приносити в дім квітучі гілки бузку, особливо білого. Адже його сильний аромат міг накликати на мешканців біду або хвороби.

Цього вечора також не варто позичати будь-що, наприклад, гроші або сіль. Мовляв, разом із речами з дому може назавжди піти достаток і сімейне щастя.

Також діє заборона на сварки, лайку та будь-який прояв агресії, бо негативні емоції роблять людину енергетично вразливою перед темними силами.

Не рекомендується вдягати чорний або дуже старий одяг, який асоціюється з трауром та минулим, бо це може притягнути невдачі на весь сезон.

Щоб захистити оселю від незваних гостей з іншого світу, господарі ніколи не залишали поріг порожнім. Навіть домашніх тварин намагалися не випускати на подвір'я після заходу сонця, щоб вони не потрапили під вплив злих чарів.

Яка історія Вальпургієвої ночі?

Свята Вальпурга походить із благородної англійської родини. Майбутня місіонерка народилася у 710 році в Девонширі, де з дитинства була тісно пов'язана з церквою. Так, ще десятирічною дівчинкою її віддали на виховання до монастиря Вімборн. Саме там вона провела наступні двадцять шість років свого життя, зазначає Київська православна богословська академія.

Після смерті батька Вальпурга остаточно обрала шлях чернецтва, який згодом привів її до Німеччини. На запрошення святого Боніфація вона долучилася до християнської місії, спершу оселившись у Таубербішофсгаймі, а пізніше очоливши жіночу громаду в Гайденгаймі.

Відомо, що Вальпурга мала надзвичайні здібності. Одним із найвідоміших епізодів її життя стала подорож через Ла-Манш, під час якої свята нібито змогла молитвою втихомирити розлючену морську стихію. Ця легенда зробила її покровителькою моряків, до якої зверталися за захистом від штормів.

Крім цього, вона прославилася як талановита цілителька, яка ніколи не відмовляла у допомозі хворим чи знедоленим. Життєвий шлях святої завершився близько 780 року, але пам'ять про її добрі справи та чудотворення пережила століття.