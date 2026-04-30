Шабаш, багаття і магія: як Україна та Європа святкують містичну Вальпургієву ніч

У ніч із 30 квітня на 1 травня Європа занурюється в атмосферу прадавніх легенд та яскравих вогнів. Вальпургієва ніч символізує остаточну перемогу тепла над холодом.

Люди вірять, що саме в цей час межа між світами стає тонкою, а природа остаточно прокидається від зимового сну. Детальніше про традиції Вальпургієвої ночі – розповіла Britannica.

Дивіться також Це прізвище колись віщувало біду, але зараз є одним найпопулярніших в Україні

Як і хто святкує Вальпургієву ніч?

Найгучніше Вальпургієву ніч святкують у Німеччині. Щороку сюди з'їжджаються туристи та прихильники містики, щоб на власні очі побачити легендарне місце "відьомських шабашів" – гору Брокен. Люди одягають яскраві костюми демонів та тролів і влаштовують видовищні танці навколо величезних багать, щоб відлякати злих духів до ранку.

Зовсім іншу атмосферу створює скандинавська молодь, яка вважає цю ніч своїм головним святом року. Студенти у Швеції та Фінляндії збираються у великі гурти, щоб разом співати весняні пісні у міських парках. Водночас у Фінляндії юнаки та дівчата обов'язково одягають фірмові білі капелюхи та влаштовують масові пікніки. Замість містичних ритуалів, молодь обирає живе спілкування, ігри та традиційний ігристий напій із меду.

Що цікаво, у Чехії це свято об'єднує цілі громади. Традиційно на Вальпургієву ніч люди виходять на вулиці містечок, щоб разом дотриматися давнього звичаю "спалення відьом". Містяни майструють великі солом'яні опудала та урочисто спалюють їх у вогні, символічно прощаючись із зимовими негараздами.

Як святкують Вальпургієву ніч в Україні?

Прихильники фольклору та етніки у цей час згадують перекази про Лису гору в Києві, де, за повір'ями, збиралися чаклунки з усієї країни. Про це пише дослідник Валерій Войтович у своїй праці "Українська міфологія".

До початку повномасштабного вторгнення молодь використовувала цю ніч для поїздок на природу чи береги річок, де розпалювала перші весняні вогнища та насолоджувалася теплом травневої ночі. Крім того, багато хто організовував тематичні вечірки у містах.