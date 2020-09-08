Відома танцівниця Ілона Гвоздьова, яка цієї неділі покинула проєкт "Танці з зірками" перебуває на восьмому місяці вагітності та активно готується до народження дитини. Хореографиня поділилася з прихильниками новим кадром та розповіла, як правильно поєднувати спорт і вагітність.

Відповідний допис з’явився на особистій інстаграм-сторінці танцівниці. 32-річна хореографиня постала перед фотокамерою в чорному закритому купальнику та підборах. Волосся Гвоздьова вирішила зробити хвилястим, а на обличчі зробити макіяж з акцентом на очах.

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Образ вона доповнила коричневим жакетом в клітинку, який тримала в руках. Чарівності кадру додавав захід сонця.



Ілона Гвоздьова перебуває на восьмому місяці вагітності / Instagram / @ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова очікує на появу другої дитини. Разом із чоловіком вона виховує 5-річну донечку. Раніше танцівниця розповідала, що танцювала майже всю свою вагітність. Не побоялася вона танців і під час другої вагітності, тож вирішила розповісти підписникам про те, як правильно поєднувати спорт з вагітністю.

За словами Ілони Гвоздьової, якщо ви раніше вели активний фізичний спосіб життя, то під час вагітності не варто його різко кидати, а всього-на-всього зменшити інтенсивність і кількість тренувань. В ідеалі ви можете поєднувати кардіотренування з силовими. На першому триместрі можете тренуватися до 5 разів у тиждень

Танцівниця зазначає, що на другому триместрі можна злегка видозмінити заняття і навантаження, наприклад, додати танці або йогу, плавання, але кардіотренування залишити, прогулянки на свіжому повітрі також дуже корисні.

На третьому триместрі зводимо фізичну активність на мінімум, виходячи зі своїх відчуттів. Наприклад, я, порадившись зі своїми лікарями виключила все, крім плавання і танців. Цього цілком достатньо для підтримки своєї форми і тонусу, звичайно ж я не забуваю про зміцнення м'язів тазового дна,

– розповіла хореографиня.

Гвоздьова зазначила, що під час вагітності і заняття спортом – не варто забувати про прийом вітамінного комплексу для підтримки свого організму. Варто виключити лижний спорт, верхову їзду, підводне плавання, катання на велосипеді. Після 16-ого тижня виключити вправи лежачи на спині, силові тренування.

"У будь-якому випадку ви повинні дуже точно прислухатися до себе і рекомендацій вашого лікаря. Пам'ятайте, якщо у вас немає ніяких обмежень по здоров'ю і ніяких застережень від лікаря, ваша вагітність нормально протікає – дихайте на повні груди, займайтеся спортом, танцюйте і радійте життю. Вагітність – це не хвороба!", – заявила танцівниця.