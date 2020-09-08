Известная танцовщица Илона Гвоздева, которая в это воскресенье покинула проект "Танцы со звездами", находится на восьмом месяце беременности и активно готовится к рождению ребенка. Хореограф поделилась с поклонниками новым кадром и рассказала, как правильно сочетать спорт и беременность.

Соответствующее сообщение появилось на личной инстаграм-странице танцовщицы. 32-летняя хореограф предстала перед фотокамерой в черном закрытом купальнике и каблуках. Волосы Гвоздева решила сделать волнистыми, а на лице сделать макияж с акцентом на глазах.

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Образ она дополнила коричневым жакетом в клеточку, который держала в руках. Очарования кадру добавлял закат солнца.



Илона Гвоздева находится на восьмом месяце беременности / Instagram / @ilonagvozdeva

Илона Гвоздева ожидает появления второго ребенка. Вместе с мужем она воспитывает 5-летнюю дочь. Ранее певица рассказывала, что танцевала почти всю свою беременность. Не побоялась она танцев и во время второй беременности, поэтому решила рассказать подписчикам о том, как правильно сочетать спорт с беременностью.

По словам Илоны Гвоздевой, если вы раньше вели активный физический образ жизни, то во время беременности не стоит его резко бросать, а всего-навсего уменьшить интенсивность и количество тренировок. В идеале вы можете сочетать кардиотренировки с силовыми. В первом триместре можете тренироваться до 5 раз в неделю

Танцовщица отмечает, что во втором триместре можно слегка видоизменить занятия и нагрузки, например, добавьте танцы или йогу, плавание, но кардиотренировки оставить, прогулки на свежем воздухе тоже очень полезны.

В третьем триместре сводим физическую активность к минимуму, исходя из своих ощущений. Например, я, посоветовавшись со своими врачами, исключила все, кроме плавания и танцев. Этого вполне достаточно для поддержания своей формы и тонуса, конечно же, я не забываю об укреплении мышц тазового дна,

– рассказала хореограф.

Гвоздева отметила, что во время беременности и занятий спортом – не стоит забывать о приеме витаминного комплекса для поддержания своего организма. Стоит исключить лыжный спорт, верховую езду, подводное плавание, катание на велосипеде. После 16-й недели исключить упражнения лежа на спине, силовые тренировки.

"В любом случае вы должны очень точно прислушиваться к себе и рекомендациям вашего врача. Помните, если у вас нет никаких ограничений по здоровью и никаких оговорок от врача, ваша беременность нормально протекает – дышите полной грудью, занимайтесь спортом, танцуйте и радуйтесь жизни. Беременность – это не болезнь!", – заявила танцовщица.