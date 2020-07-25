Успішна співачка дотримувалась ізоляції під час суворого карантину та спалаху коронавірусу, проте дощ – не привід залишатися вдома ані вагітним, ані дітям. Тому разом з чоловіком і сином Світлана Тарабарова насолоджувалася київською погодою й показала, як вони промокли до нитки.

Навіть після повернення до музичної кар'єри та творчості Світлана Тарабарова знаходить час для розваг з сім'єю. В інстаграмі вона показала, як можна радіти простим речам та мінливій літній погоді, гуляючи під дощем.

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У той час як Київ накрив дощ, родина співачки насолоджувалась прогулянкою садом. Однорічний син зірки Іван був у захваті від такої несподіванки і захоплено ловив краплі дощу. Одягнений у білу футболку, сірі спортивні шорти та чорні сандалі він промок до нитки. Проте це аж ніяк не бентежило малюка, який розважався на камеру для блогу матусі.

Чоловік та продюсер артистки Олексій Бондар та й сама Світлана Тарабарова також не поспішали сховатись від дощу. А люблячий батько навіть радо позував з сином на руках. Такі спільні кадри справжня рідкість у профілі зірки.

Щастя бути тут і зараз. Іван нагадує нам всім, як важливо радіти простим речам,

– підписала Тарабарова.



Син і чоловік Світлани Тарабарової промокли під дощем / Фото Instagram / @tarabarova



Син Світлани Тарабарової промок під дощем / Фото Instagram / @tarabarova

Шанувальники зірки були в захваті від таких кадрів й не скупилися на коментарі, у яких захоплювалися як хлопчиком, так і його зірковою мамою, яка дозволяє малюку такі пустощі: "Чоловік! Нічого за цими парасольками ховатися", "Життя – це дуже непросто! А от діти нагадують, що жити треба простіше і веселіше", "Пустотливий малюк", "Непідробна, щира радість".