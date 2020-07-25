Успешная певица придерживалась изоляции во время строгого карантина и вспышки коронавируса, однако дождь – не повод оставаться дома ни беременным, ни детям. Поэтому вместе с мужем и сыном Светлана Тарабарова наслаждалась киевской погодой и показала, как они промокли до нитки.

Даже после возвращения в музыкальную карьеру и творчество Светлана Тарабарова находит время для развлечений с семьей. В инстаграме она показала, как можно радоваться простым вещам и меняющейся летней погоде, гуляя под дождем.

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В то время, как Киев накрыл дождь, семья певицы наслаждалась прогулкой по саду. Годовалый сын звезды Иван был в восторге от такой неожиданности и восторженно ловил капли дождя. Одетый в белую футболку, серые спортивные шорты и черные сандалии, он промок до нитки. Однако это отнюдь не смущало малыша, который развлекался на камеру для блога матери.

Муж и продюсер артистки Алексей Бондарь и сама Светлана Тарабарова также не спешили спрятаться от дождя. А любящий отец даже радостно позировал с сыном на руках. Такие совместные кадры – настоящая редкость в профиле звезды.

Счастье быть здесь и сейчас. Иван напоминает нам всем, как важно радоваться простым вещам,

– подписала Тарабарова.

Сын и муж Светланы Тарабаровой промокли под дождем / Фото Instagram / @tarabarova

Сын Светланы Тарабаровой промок под дождем / Фото Instagram / @tarabarova

Поклонники звезды были в восторге от таких кадров и не скупились на комментарии, в которых восхищались как мальчиком, так и его звездной мамой, которая позволяет малышу такие шалости: "Мужчина! Ничего по этим зонтиками прятаться", "Жизнь – это очень просто! А вот дети напоминают, что жить надо проще и веселее", "Озорной малыш", "Неподдельная, искренняя радость".