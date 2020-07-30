Популярна українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях вагітності та готується вдруге стати мамою. Зірка вирішила обрати для свого малюка коляску і поділилася варіантами із прихильниками.

Світлана Тарабарова належить до тих знаменитостей, які з радістю діляться з шанувальниками особливими періодами у житті. На особистій сторінці в інстаграмі вона ледь не щодня публікує фото, на яких показує щасливі миті вагітності.

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В останньому дописі, який з'явився у профілі артистки, вона показала, як обирає дитячу коляску для майбутньої крихітки, що народиться на світ вже зовсім скоро. На фото зіркова матуся позує між двома колясками – чорною і білою. Світлана вагається, яку обрати, тому попросила допомоги у фанатів, що голосують за ту, яка їм більше подобається у коментарях.

Зауважимо, що Тарабарова досі не розсекретила стать дитини. Саме тому обирає такий колір коляски, який підійде і для хлопчика, і для дівчинки.

Образ Світлани Тарабарової

На шопінг співачка відправилася у білому костюмі, що складався із штанів та сорочки. Також Світлана одягнула чорну обтислу футболку, яка гарно підкреслила її чималий животик. Поєднала вбрання із стильними босоніжками чорного кольору. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Знаменитість не приховує позитивних емоцій та усміхається. Вона з любов'ю обіймає вагітний животик та з нетерпінням чекає, коли на світ з'явиться її другий нащадок.