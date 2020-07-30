Популярная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах беременности и готовится во второй раз стать мамой. Звезда решила выбрать для своего малыша коляску и поделилась вариантами с поклонниками.

Светлана Тарабарова принадлежит к тем знаменитостям, которые с радостью делятся с поклонниками особыми периодами в жизни. На личной странице в Инстаграме она чуть ли не ежедневно публикует фото, на которых показывает счастливые мгновения беременности.

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В последнем сообщении, которое появилось в профиле артистки, она показала, как выбирает детскую коляску для будущей малышки, которая родится на свет уже совсем скоро. На фото звездная мама позирует между двумя колясками – черной и белой. Светлана колеблется, какую выбрать, поэтому попросила помощи у фанатов, голосующих за ту, которая им больше нравится в комментариях.

Заметим, что Тарабарова до сих пор не рассекретила пол ребенка. Именно поэтому выбирает такой цвет коляски, который подойдет и для мальчика, и для девочки.

Образ Светланы Тарабаровой

На шопинг певица отправилась в белом костюме, состоявшем из брюк и рубашки. Также Светлана надела черную облегающую футболку, которая красиво подчеркнула ее немалый животик. Соединила наряды со стильными босоножками черного цвета. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Знаменитость не скрывает положительных эмоций и улыбается. Она с любовью обнимает беременный животик и с нетерпением ждет, когда на свет появится ее второй отпрыск.