Нідерландська модель та одна з "ангелів" Victoria's Secret вагітна первістком. 25-річна Ромі Стрейд показала округлий живіт в пікантному мереживному пеньюарі.

Результатом фотосесії вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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В очікуванні народження первістка Ромі Стрейд вирішила зробити ніжну домашню фотосесію. Дівчина зробила зйомку в будуарному стилі у красивій спідній білизні.

Відомо, що зараз модель перебуває на сьомому місяці вагітності. Тож на кадрах постала з досить округлим животом, сидячи на диванчику. Модель накрутила волосся та зробила ледь помітний макіяж.



Ромі Стрейд поділилася з прихильниками особливими кадрами / Instagram / @romeestrijd

На іншому кадрі Ромі Стрейд показала оголений живіт. Одна з "ангелів" Victoria's Secret чекає на появу дівчинки.



Ромі Стрейд перебуває на сьомому місяці вагітності / Instagram / @romeestrijd

Батьком майбутньої дитини стане Лауренс ван Леейвен, з яким Ромі Стрейд одружилася 2018 року після 8 років стосунків. Пара разом ще зі школи, тому про появу спільної дитини закохані мріють давно.