Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо відпочиває на Мальдівах та публікує в мережі сонячні кадри. В останньому дописі зірка поділилася з підписниками неймовірним заходом сонця.

Відповідні кадри Аллесандра Амбросіо опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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Знаменитість позувала на кадрах в гірчичній довгій сукні з декольте до пупка і пряжкою на животі. Перед камерою модель постала без макіяжу, волосся її було дещо мокре від води.

Окрім цього, знаменита модель та колишній ангел білизняного бренду Victoria’s Secret у свої 39 років може сміливо похизуватися ідеальними формами, тож опублікувала декілька спокусливих кадрів з відпочинку.

Аллесандра Амбросіо обрала для плавання гірчичний купальник на зав’язках, який ідеально підкреслював її худорляву фігуру. Її образ доповнювали золоті ланцюжки на шиї.

Мокра після купання, вона підставила обличчя яскравому сонцю і заплющила очі від задоволення.

Відпочиває на Мальдівах модель зі своїми дітьми: 12-річною Анною Луїзою, а також 8-річним Ноа.

На острові дівчинка відсвяткувала свій день народження, тож Амбросіо зачарувала мережу ніжними фото з донькою, а згодом продемонструвала ніжні кадри з сином, який не так часто з’являється у її блозі.