Бразильская супермодель Алессандра Амбросио отдыхает на Мальдивах и публикует в сети солнечные кадры. В последней заметке звезда поделилась с подписчиками невероятным закатом.

Соответствующие кадры Аллесандра Амбросио опубликовала на своей личной странице в Инстаграме.

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Знаменитость позировала на кадрах в горчичном длинном платье с декольте до пупка и пряжкой на животе. Перед камерой модель предстала без макияжа, волосы ее были несколько мокрыми от воды.

Кроме этого, знаменитая модель и бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret в свои 39 лет может смело похвастаться идеальными формами, поэтому опубликовала несколько соблазнительных кадров из отдыха.

Аллесандра Амбросио выбрала для плавания горчичный купальник на завязках, который идеально подчеркивал ее худощавую фигуру. Ее образ дополняли золотые цепочки на шее.

Мокрая после купания, она подставила лицо яркому солнцу и закрыла глаза от удовольствия.

Отдыхает на Мальдивах модель со своими детьми: 12-летней Анной Луизой, а также 8-летним Ноа.

На острове девочка отпраздновала свой день рождения, поэтому Амбросио очаровала сеть нежными фото с дочкой, а впоследствии продемонстрировала нежные кадры с сыном, который не так часто появляется в ее блоге.