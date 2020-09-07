Нидерландская модель и одна из "ангелов" Victoria's Secret беременна первенцем. 25-летняя Роми Стрейд показала округлый живот в пикантном кружевном пеньюаре.

Результатом фотосессии она поделилась на личной странице в инстаграме.

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В ожидании рождения первенца Роми Стрейд решила сделать нежную домашнюю фотосессию. Девушка сделала съемку в будуарном стиле в красивом нижнем белье.

Известно, что сейчас модель находится на седьмом месяце беременности. Поэтому на кадрах предстала с довольно округлым животом, сидя на диванчике. Модель накрутила волосы и сделала едва заметный макияж.



Роми Стрейд поделилась с поклонниками особыми кадрами / Instagram / @romeestrijd

На другом кадре Роми Стрейд показала обнаженный живот. Одна из "ангелов" Victoria's Secret ждет появления девочки.



Роми Стрейд находится на седьмом месяце беременности / Instagram / @romeestrijd

Отцом будущего ребенка станет Лауренс ван Леейвен, за которого Роми Стрейд вышла замуж в 2018 году после 8 лет отношений. Пара вместе еще со школы, поэтому о появлении общего ребенка влюбленные мечтают давно.