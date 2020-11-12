Американська актриса та племінниця Джулії Робертс поділилась, що мала проблеми з фертильністю (здатністю до народження дітей). 29-річна дівчина боролася з ендометріозом перед тим, як завагітніти первістком.

Емма Робертс поділилась з виданням Cosmopolitan, що проблеми з жіночим здоров'ям у неї почались ще у підлітковому віці. Їй тривалий час не могли поставити діагноз, який зараз надзвичайно поширений серед жінок – ендометріоз, що часто стає причиною безпліддя. Коли ж діагноз був визначено, лікарі радили Еммі заморозити свої яйцеклітини, що вона і зробила.

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"Коли я дізналася про свої проблеми з фертильністю, то була просто шокована. Я відчувала, що зробила щось не так. Я була така рада дізнатися, що я не самотня в цьому", – зізналась актриса.

Коли ж Емма почала досліджувати питання свого захворювання, вона дізналась, що ендометріоз може викликати викидні і безпліддя, після чого у неї з'явився страх ніколи не пізнати радість материнства. Але завагітніти від актора Гаретта Гедлунда їй все ж вдалось, і сталось це саме тоді, коли вона перестала постійно думати про свою фертильність.

Це звучить безглуздо, але коли я перестала без кінця думати про свої проблеми, ми дізналися, що чекаємо дитину. Я довго тримала цю новину в таємниці, тому що не хотіла будувати грандіозні плани через ризик, що щось піде не так. Вагітність змусила мене зрозуміти, що єдиний план, який у тебе може бути, – це його відсутність,

– констунтувала Емма Робертс.

Окрім відвертої розмови для глянцю Емма постала на розкішних кадрах у фотосесії українського фотографа Саші Самсонової. Зірка позувала на території апартаментів, примірявши декілька спокусливих образів, які підкреслювали її особливий стан.

Емма Робертс для видання Cosmopolitan: фото / Cosmopolitan, Саша Самсонова