Американская актриса и племянница Джулии Робертс поделилась, что имела проблемы с фертильностью (способностью к рождению детей). 29-летняя девушка боролась с эндометриозом перед тем, как забеременеть первенцем.

Эмма Робертс поделилась с изданием Cosmopolitan, что проблемы с женским здоровьем у нее начались еще в подростковом возрасте. Ей долгое время не могли поставить диагноз, который сейчас очень распространен среди женщин – эндометриоз часто становится причиной бесплодия. Когда же диагноз был определен, врачи советовали Эмме заморозить свои яйцеклетки, что она и сделала.

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"Когда я узнала о своих проблемах с фертильностью, то была просто шокирована. Я чувствовала, что сделала что-то не так. Я была так рада узнать, что я не одинока в этом", – призналась актриса.

Когда же Эмма начала исследовать вопрос своего заболевания, она узнала, что эндометриоз может вызывать выкидыши и бесплодие, после чего у нее появился страх никогда не познать радость материнства. Но забеременеть от актера Гаретта Хедлунда ей все же удалось, и произошло это именно тогда, когда она перестала постоянно думать о своей фертильности.

Это звучит глупо, но когда я перестала без конца думать о своих проблемах, мы узнали, что ждем ребенка. Я долго держала эту новость в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, что что-то пойдет не так. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у тебя может быть, – это его отсутствие,

– констунтувала Эмма Робертс.

Кроме откровенного разговора для глянца Эмма предстала на роскошных кадрах в фотосессии украинского фотографа Саши Самсоновой. Звезда позировала на территории апартаментов, примерив несколько соблазнительных образов, которые подчеркивали ее особое состояние.

Эмма Робертс для издания Cosmopolitan: фото / Cosmopolitan, Саша Самсонова