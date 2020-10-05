Американська акторка, яка відома за серіалами "Американська історія жахів" та "Королеви крику", Емма Робертс вагітна первістком. З нагоди цього вона влаштувала вечірку, запросивши зіркових гостей.

Американська акторка Емма Робертс днями влаштувала вечірку на честь первістка, яка відбулась у приватному будинку в Лос-Анджелесі. Найяскравіші світлини зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Серед гостей Емми та Гаррета Хедлунда були чимало колег: Крістен Стюарт зі своєю дівчиною, Каміла Морроне, яка є ймовірною дівчиною Леонардо Ді Капріо, та інші.

Святкування відбулося на подвір'ї біля будинку Емми Робертс. Сад майбутньої зіркової матусі був прикрашений білими, жовтими та рожевими трояндами, що звисали з дерев. На святковому столі стояли різноманітні солодощі, серед яких було печиво з блакитними написами "Baby Boy", що свідчило про те, що народиться хлопчик.

Гості подарували хлопчику сіру футболку та аксесуар, що необхідний тепер кожній людині – синю захисну маску. А майбутня матуся отримала величезний букет троянд.

Я така вдячна своїй родині та малюку за те, що вони зробили мою вагітність чудовою в такі дикі часи,

– підписала світлини Емма Робертс.

Також зазначимо, що сама акторка постала в довгій білій сукні з квітковим принтом, що підкреслила вагітний животик Емми, та в такій самій масці. Свій ніжний образ майбутня матуся доповнила білими черевиками.



Емма Робертс на вечірці / Instagram / @emmaroberts



Емма Робертс на вечірці / Instagram / @emmaroberts