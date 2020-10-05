Беременная Эмма Робертс устроила вечеринку в честь ребенка: волшебные фото
Американская актриса, которая известна по сериалам "Американская история ужасов" и "Королевы крика" Эмма Робертс беременна первенцем. По случаю этого она устроила вечеринку, пригласив звездных гостей.
Американская актриса Эмма Робертс на днях устроила вечеринку в честь первенца, которая состоялась в частном доме в Лос-Анджелесе. Самые яркие фотографии звезда опубликовала на личной странице в инстаграме.
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Среди гостей Эммы и Гаррета Хедлунда были немало коллег: Кристен Стюарт со своей девушкой, Камила Морроне, которая является вероятной девушкой Леонардо Ди Каприо, и другие.
Празднование состоялось во дворе возле дома Эммы Робертс. Сад будущей звездной мамочки был украшен белыми, желтыми и розовыми розами, что свисали с деревьев. На праздничном столе стояли разнообразные сладости, среди которых было печенье с голубыми надписями "Baby Boy", что свидетельствовало о том, что родится мальчик.
Гости подарили мальчику серую футболку и аксессуар, необходимый теперь каждому человеку – синюю защитную маску. А будущая мамочка получила огромный букет роз.
Я так благодарна своей семье и малышу за то, что они сделали мою беременность замечательной в такие дикие времена,
– подписала фотографии Эмма Робертс.
Также отметим, что сама актриса предстала в длинном белом платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло округлый животик Эммы, и в такой же маске. Свой нежный образ будущая мамочка дополнила белыми туфлями.
Эмма Робертс на вечеринке / Instagram / @emmaroberts
Эмма Робертс на вечеринке / Instagram / @emmaroberts