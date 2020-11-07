Американський секс-символ Емілі Ратажковські вагітна первістком. Модель не приховує свій стан за об'ємним одягом і сміливо демонструє округлий живіт. Вона показала фото, на якому чоловік виявляє ніжність до малюка в утробі коханої. Цей кард підкорив мережу.

29-річна Емілі Ратажковські про першу вагітність оголосила наприкінці жовтня, ставши зіркою американського Vogue. Відтоді вона активно демонструє нові форми в приталених вбраннях і навіть без одягу. В інстаграм-профілі зірка опублікувала перше сімейне фото у новому складі. Допис розчулив мережу й менше ніж за добу зібрав 1,3 мільйона лайків та десятки захопливих коментарів від зіркових друзів майбутньої матусі.

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На фото Емілі Ратажковські позує в розкішному будинку, одягнена в обтислу мінісукню ніжно-блакитного кольору на тонких бретелях. Волосся модель зібрала у високий пучок і звабливо вигнулась перед камерою, поставши боком. Поряд з нею чоловік продюсер Себастьян Бір-Макклард. На ньому темно-сині шорти та блакитна майка, що чудово доповнює образ коханої.

Він нахилився до помітно округлого живота дружини і ніжно поцілував малюка в утробі. Емілі Ратажковські в цей час чуттєво гладила чоловіка по голові. Фото зірка показала в кольорі та чорно-білим, аби назавжди запам'ятати зворушливий період очікування первістка і поділитися цим щемливим моментом з публікою.