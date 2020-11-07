Американский секс-символ Эмили Ратаковски беременна первенцем. Модель не скрывает свое положение за объемной одеждой и смело демонстрирует округлый живот. Она показала фото, на котором муж проявляет нежность к малышу в утробе любимой. Этот кард покорил сеть.

29-летняя Эмили Ратаковски о первой беременности объявила в конце октября, став звездой американского Vogue. С тех пор она активно демонстрирует новые формы в приталенных нарядах и даже без одежды. В инстаграм-профиле звезда опубликовала первое семейное фото в новом составе. Сообщение очаровало сеть и меньше чем за сутки собрало 1,3 миллиона лайков и десятки увлекательных комментариев от звездных друзей будущей мамочки.

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На фото Эмили Ратаковски позирует в роскошном доме, одетая в облегающее мини-платье нежно-голубого цвета на тонких бретелях. Волосы модель собрала в высокий пучок и обольстительно выгнулась перед камерой, встав боком. Рядом с ней муж продюсер Себастьян Бир-Макклард. На нем темно-синие шорты и голубая майка, которые прекрасно дополняют образ любимой.

Он наклонился к заметно округлившемуся животу жены и нежно поцеловал малыша в утробе. Эмили Ратаковски в это время гладила мужа по голове. Фото звезда показала в цвете и черно-белым, чтобы навсегда запомнить трогательный период ожидания первенца и поделиться этим моментом с публикой.