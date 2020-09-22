25-річна американська супермодель Джіджі Хадід з дня на день народить первістка. Перед пологами майбутня матуся радо позує перед камерою в домашній атмосфері та підкорює шанувальників зворушливими фото з чималим животиком.

Впродовж усієї вагітності Джіджі Хадід уникала камер та намагалась залишати свою вагітність поза увагою преси. Однак на останніх термінах модель влаштувала кілька чуттєвих студійних зйомок при надії, а її рідні все частіше діляться кадрами з вагітною зіркою у мережі. Чергові зворушливі світлини в інстаграмі опублікувала мати знаменитих сестер Йоланда Хадід.

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На чорно-білому фото колишня модель позувала разом з донькою. Джіджі Хадід сиділа в плетеному кріслі на терасі ранчо в Пенсильванії, де провела весь карантин. Вона була одягнена у широкі спортивні штани, світлу футболку та теплий кардиган. Образ моделі доповнили пухнасті капці.

Схоже, фотосесія стала для вагітної Джіджі несподіванкою, адже перед камерою вона постала у домашньому look без косметики і з високим хвостиком замість укладки. Йоланда Хадід в обтислих штанах, светрі та кросівках схилилась до чималого живота доньки, зворушливо прислухаючись до рухів онуки, яка от-от з'явиться на світ.

Терпляче чекаю, поки народиться її янголя,

– підписала вона милий допис.



Джіджі Хадід з мамою / Фото Instagram / @yolanda.hadid

Іншим фото Йоланда Хадід довела, що не лише вона з нетерпінням чекає на народження дівчинки Джіджі та Зейна Маліка. Разом з молодшою донькою Беллою вони трепетно торкались животика майбутньої матусі.

Вагітна Джіджі Хадід / Фото Instagram / @yolanda.hadid

Варто зауважити, що на відміну від батьків та сестри моделі при надії, бойфренд та ексучасник популярного гурту One Direction Зейн Малік на особистій сторінці в інстаграмі жодного разу не ділився кадрами з вагітною коханою та ніяк не висловлювався про майбутнє батьківство.

Нагадаємо, що роман зірок розпочався ще 2015 року, проте не обходився без гучних розривів. Після розлучення у травні 2018 року вони знову зійшлися наприкінці 2019. Наразі невідомо, чи повпливала вагітність Джіджі Хадід на стабільність у їхніх стосунках.