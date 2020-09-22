25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид со дня на день родит первенца. Перед родами будущая мама радостно позирует перед камерой в домашней атмосфере и покоряет поклонников трогательными фото с большим животиком.

На протяжении всей беременности Джиджи Хадид избегала камер и пыталась оставлять свою беременность без внимания прессы. Однако на последних сроках модель устроила несколько чувственных студийных съемок в положении, а ее родные все чаще делятся кадрами с беременной звездой в сети. Очередные трогательные фотографии в Инстаграме опубликовала мать знаменитых сестер Йоланда Хадид.

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На черно-белом фото бывшая модель позировала вместе с дочкой. Джиджи Хадид сидела в плетеном кресле на террасе ранчо в Пенсильвании, где провела весь карантин. Она была одета в широкие спортивные штаны, светлую футболку и теплый кардиган. Образ модели дополнили пушистые тапочки.

Похоже, фотосессия стала для беременной Джиджи неожиданностью, ведь перед камерой она предстала в домашнем look без косметики и с высоким хвостиком вместо укладки. Йоланда Хадид в обтягивающих брюках, свитере и кроссовках склонилась к большому живота дочери, трогательно прислушиваясь к движениям внучки, которая вот-вот появится на свет.

Терпеливо жду, пока родится ее ангел,

– подписала она милый пост.



Джиджи Хадид с мамой / Фото Instagram / @yolanda.hadid

Другим фото Йоланда Хадид доказала, что не только она с нетерпением ожидает рождения девочки Джиджи и Зейна Малика. Вместе с младшей дочерью Беллой они трепетно касались животика будущей мамы.

Беременная Джиджи Хадид / Фото Instagram / @yolanda.hadid

Стоит заметить, что в отличие от родителей и сестры модели в положении, бойфренд и экс-участник популярной группы One Direction Зейн Малик на личной странице в Инстаграме ни разу не делился кадрами с беременной любимой и никак не высказывался о будущем отцовстве.

Напомним, что роман звезд начался еще 2015 года, однако не обходился без громких разрывов. После разрыва в мая 2018 году они снова сошлись в конце 2019. Пока неизвестно, повлияла ли беременность Джиджи Хадид на стабильность в их отношениях.