Американская модель Джиджи Хадид находится на последнем месяце беременности. 16 сентября в сети фанаты заподозрили, что она уже родила, поскольку ее отец Мохамед опубликовал трогательное письмо для внучки, которое впоследствии удалил из инстаграма. На следующий день Джиджи, похоже, развеяла все слухи о родах, поскольку опубликовала серию милых фотографий с округлым животом.

Новые снимки появились на инстаграм-странице модели и сразу же покорили сеть. Она фотографировалась на семейном ранчо вместе с любимыми животными – лошадьми, и нежно гладила свой обнаженный живот. Девушка отметила, что эти фото датируются еще 27 неделей беременности – примерно в начале лета 2020.

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25-летняя девушка была одета в черные спортивные штаны, короткий топ и желтую панамку.

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Таким образом звезда якобы намекает, что не нужно торопить время и выдумывать, что она родила. Вероятно, Мохамед Хадид публиковал свое письмо-обращение к будущей внучке не из-за того, что его дочь родила, а просто – как знак ожидания появления нового члена в их семье.

Стоит напомнить, что роды звезды Джиджи Хадид должны состояться в сентябре, но когда именно – неизвестно. Модель ожидает первенца от своего бойфренда Зейна Малика. Она с ним состоит в отношениях несколько лет, однако неоднократно прекращала с ним роман.