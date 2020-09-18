Американська модель Джіджі Хадід перебуває на останньому місяці вагітності. 16 вересня в мережі фанати запідозрили, що вона вже народила, оскільки її батько Мохамед опублікував зворушливий лист для внучки, який згодом видалив з інстаграму. Наступного дня Джіджі, схоже, розвіяла всі чутки про пологи, оскільки опублікувала серію милих світлин з округлим животом.

Нові знімки з'явились на інстаграм-сторінці моделі та одразу ж підкорили мережу. Вона фотографувалась на сімейному ранчо разом з улюбленими тваринами – кіньми, та ніжно гладила свій оголений живіт. Дівчина зазначила, що ці фото датуються ще 27 тижнем вагітності – приблизно на початку літа 2020.

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25-річна дівчина була одягнена у чорні спортивні штани, короткий топ та жовту панамку.

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Таким чином зірка начебто натякає, що не потрібно квапити час і вигадувати, що вона народила. Ймовірно, Мохамед Хадід публікував свій лист-звернення до майбутньої внучки не через те, що його донька народила, а просто – як знак очікування на появу нового члена у їхній сім'ї.

Варто нагадати, що пологи зірки Джіджі Хадід повинні відбутись у вересні, проте коли саме – невідомо. Модель очікує первістка від свого бойфренда Зейна Маліка. Вона з ним перебуває у стосунках кілька років, проте неодноразово припиняла з ним роман.