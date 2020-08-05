Популярна українська співачка Alyosha з дня на день втретє стане мамою. Поки вона чекає на появу донечки, разом із синами насолоджується теплими літніми днями. Сім'я відвідала парк, де хлопці гралися у фонтані.

Зіркові діти інколи ще більше привертають увагу прихильників, ніж самі батьки. Фанатам завжди цікаво дізнаватися цікаві деталі із особистого життя своїх кумирів. До знаменитостей, які відверто діляться сімейними моментами, належить і Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя). На її інстаграм-сторінці з'явилося чергове кумедне відео, де зірка показала своїх синів.

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Марк та Роман радіють кожній хвилині, яку проводять з батьками. Оскільки, пандемія коронавірусу та карантин досі тривають, то мама з татом багато часу приділяють саме дітям. Гастролей і публічних заходів немає, тому лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і його дружина Олена майже весь час вдома. У мережі вони показують спільні щасливі миті, які назавжди закарбуються в пам'яті.

Тарас разом із синами відправився у парк. Оскільки на вулиці було досить спекотно, то він дозволив хлопцям скупатися у фонтані. Марк та Ромчик були мокрі, проте дуже радісні. На їхніх обличчях сяяли усмішки, хлопці раділи проведенню часу, адже такі розваги бувають рідко.

"Так хочеться стати дитиною. Ні, ми ж дорослі, нам так не можна", – з усмішкою написала під відео Alyosha.