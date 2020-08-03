Українська виконавиця Alyosha, яка з дня на день втретє стане мамою, не припиняє ділитися милими фото, на яких зображені її сини. Користувачів мережі замилувала світлина, де артистка показала, як її синочок солодко спить.

Зіркові діти часто стають об'єктами обговорення серед користувачів мережі. Прихильників знаменитостей цікавить не лише їх творчість, а й сімейне життя. Зокрема, увага прикута до подружжя співачки Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) та лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Оскільки пара готується до появи на світ третьої дитини, то фанати пильно стежать за їх сторінками у соціальних мережах. Так, на особистому інстаграм-профілі виконавиця опублікувала миле фото, де зображений синочок Марк.

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Хлопчик полюбляє спати довго та насолоджуватися різноманітними приємними снами. Поки Марк солодко спав, зіркова матуся вирішила зазнімкувати чарівну мить, щоб у майбутньому, коли він виросте, згадати її.

Син Олени і Тараса позує на своєму ліжечку, лежачи на животі. Його голова обернена до камери, а ніжки – звисають із ліжка. Марк зручно вмостився і поки його братик вже прокинувся та снідає в компанії батьків, він продовжує насолоджуватися сновидіннями.

Доброго раночку сонька! Сама така була, дуже любила поспати. Невже є солодший сон за той, коли всі вже прокинулись, снідають, а ти спиш?

– написала у публікації Alyosha.

Підписники Alyosha активно коментують допис. Деякі матусі зазначають, що їхні дітки також люблять поспати. Дитинство – це безтурботний час, коли є можливість отримати задоволення від кожної хвилини, нікуди не поспішати, не турбуватися ні про що.