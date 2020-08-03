Украинская исполнительница Alyosha, которая со дня на день в третий раз станет мамой, не прекращает делиться милыми фото, на которых изображены ее сыны. Пользователей сети расстрогала фотография, где артистка показала, как ее сынишка сладко спит.

Звездные дети часто становятся объектами обсуждения среди пользователей сети. Поклонников знаменитостей интересует не только их творчество, но и семейная жизнь. В частности, внимание приковано к супружеской чете певицы Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи. Поскольку пара готовится к появлению на свет третьего ребенка, то фанаты следят за их страницами в социальных сетях. Так, в личном инстаграм-профиле исполнительница опубликовала милое фото, где изображен сынишка Марк.

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Мальчик любит спать долго и наслаждаться разнообразными приятными снами. Пока Марк сладко спал, звездная мама решила сфотографировать волшебный миг, чтобы в будущем, когда он вырастет, вспомнить его.

Сын Елены и Тараса позирует на своей кроватке, лежа на животе. Его голова обращена к камере, а ножки – свисают с кровати. Марк удобно устроился и пока его брат уже проснулся и завтракает в компании родителей, он продолжает наслаждаться сновидениями.

Доброго утречка, сонька! Сама такая была, очень любила поспать. Неужели есть слаще сон чем тот, когда все уже проснулись, завтракают, а ты спишь?

– написала в публикации Alyosha.

Читатели Alyosha активно комментируют пост. Некоторые мамы отмечают, что их дети также любят поспать. Детство – это беззаботное время, когда есть возможность получить удовольствие от каждой минуты, никуда не спешить, не беспокоиться ни о чем.