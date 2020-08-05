Популярная украинская певица Alyosha со дня на день в третий раз станет мамой. Пока она ждет появления дочери, вместе с сыновьями наслаждается теплыми летними днями. Семья посетила парк, где мальчики играли в фонтане.

Звездные дети иногда привлекают еще больше внимания поклонников, чем сами родители. Фанатам всегда интересно узнавать разнообразые детали из личной жизни своих кумиров. К знаменитостям, которые откровенно делятся семейными моментами, относится и Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя). На ее инстаграм-странице появилось очередное забавное видео, где звезда показала своих сыновей.

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Марк и Роман радуются каждой минуте, которую проводят с родителями. Пандемия коронавируса и карантин до сих пор продолжаются, то мама с папой много времени уделяют именно детям. Гастролей и публичных мероприятий нет, поэтому лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и его супруга Елена почти все время дома. В сети они показывают совместные счастливые мгновения, которые навсегда останутся в памяти.

Тарас вместе с сыновьями отправился в парк. Поскольку на улице было достаточно жарко, он разрешил мальчикам искупаться в фонтане. Марк и Ромчик были мокрые, однако очень радостные. На их лицах сияли улыбки, ребята радовались времяпрепровождению, так как такие развлечения бывают редко.

"Так хочется стать ребенком. Нет, мы же взрослые, нам так нельзя", – с улыбкой написала под видео Alyosha.