Також у народі це свято називають Першою Пречистою, яку почали відзначати у Візантії ще в 4 столітті нашої ери. За традицією, саме в цей день закінчуються жнива і починається підготовка до осені. 24 Канал підготував добірку зворушливих привітань у прозі та віршах, які ви можете надіслати рідним.

До теми Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці: картинки-привітання для найрідніших

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у прозі

Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.

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В день Успіння Пресвятої Богородиці я щиро бажаю, щоб у твоєму серці було стільки любові, скільки її було в серце доброї, милої Богоматері, щоб життя твоє було щасливою річкою, спрямованою своїм потоком до блаженства і радості.

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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці та від душі хочу побажати з честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії та віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, послане тобі!

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Щиро вітаю вас з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Це день упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої. І хоча сьогодні ми згадуємо про закінчення земного життя Пречистої Діви, але це свято є радісним, тому що знаменує відхід Марії до Царства Небесного. Звернімося сьогодні в молитвах до Божої Матері з проханням простягнути над кожним з нас гілку фінікового дерева – символу святої благодаті.



28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у віршах

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами огорне,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

У день Богородиці Успіння

Бажаємо вам благословення,

А також радості, везіння

І святкового настрою.

Щоб Діва Марія у всьому допомагала,

Від всіх невдач, щоб оберігала.

З небес прихильно завжди б дивилася.

І щоб захворіти ніколи не давала.

***

Я бажаю в день святий

Багато щастя і в душах тепла,

Нехай наповниться світ добротою,

Щоб життя завжди мирним було!

Богородиця хай вам пошле

Лише удачу, достаток, здоров'я,

І серця, неодмінно, заллє

Тільки чистою і світлою любов'ю!

***

Я вас зі святом великим,

Світлим вітаю.

У День Успіння Пресвятої Богородиці

Миру всім бажаю.

Нехай в серцях живе любов,

Радість і терпіння.

Щоб цінували кожну годину,

Кожної миті.