Також у народі це свято називають Першою Пречистою, яку почали відзначати у Візантії ще в 4 столітті нашої ери. За традицією, саме в цей день закінчуються жнива і починається підготовка до осені. 24 Канал підготував добірку зворушливих привітань у прозі та віршах, які ви можете надіслати рідним.
До теми Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці: картинки-привітання для найрідніших
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у прозі
Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.
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В день Успіння Пресвятої Богородиці я щиро бажаю, щоб у твоєму серці було стільки любові, скільки її було в серце доброї, милої Богоматері, щоб життя твоє було щасливою річкою, спрямованою своїм потоком до блаженства і радості.
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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці та від душі хочу побажати з честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії та віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, послане тобі!
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Щиро вітаю вас з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Це день упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої. І хоча сьогодні ми згадуємо про закінчення земного життя Пречистої Діви, але це свято є радісним, тому що знаменує відхід Марії до Царства Небесного. Звернімося сьогодні в молитвах до Божої Матері з проханням простягнути над кожним з нас гілку фінікового дерева – символу святої благодаті.
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у віршах
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами огорне,
І довгими нехай будуть ваші дні!
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У день Богородиці Успіння
Бажаємо вам благословення,
А також радості, везіння
І святкового настрою.
Щоб Діва Марія у всьому допомагала,
Від всіх невдач, щоб оберігала.
З небес прихильно завжди б дивилася.
І щоб захворіти ніколи не давала.
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Я бажаю в день святий
Багато щастя і в душах тепла,
Нехай наповниться світ добротою,
Щоб життя завжди мирним було!
Богородиця хай вам пошле
Лише удачу, достаток, здоров'я,
І серця, неодмінно, заллє
Тільки чистою і світлою любов'ю!
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Я вас зі святом великим,
Світлим вітаю.
У День Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю.
Нехай в серцях живе любов,
Радість і терпіння.
Щоб цінували кожну годину,
Кожної миті.