Также в народе этот праздник называют Первой Пречистой, которую начали отмечать в Византии еще в 4 веке нашей эры. По традиции, именно в этот день заканчивается жатва и начинается подготовка к осени. 24 Канал подготовил подборку трогательных поздравлений в прозе и стихах, которые вы можете отправить родным.
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Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в прозе
Поздравляю с большим праздником! Пусть в душах ваших всегда господствует мир и любовь, и благословенным пусть всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пусть Богородица покрывает вас от случайных бед, да горе никогда не касается вашего порога. Пусть ее молитва сохранит вас в любой ситуации.
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В день Успения Пресвятой Богородицы я искренне желаю, чтобы в твоем сердце было столько любви, сколько ее было в сердце доброй, милой Богоматери, чтобы жизнь твоя была счастливой рекой, устремленной своим потоком к блаженству и радости.
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Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и хочу пожелать от души с честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе!
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Поздравляю вас с большим праздником Успения Пресвятой Богородицы! Это день упокоения, воскресения и прославления Матери Божьей. И хотя сегодня мы вспоминаем об окончании земной жизни Пречистой Девы, но этот праздник радостный, потому что знаменует уход Марии в Царство Небесное. Обратимся сегодня в молитвах к Матери Божией с просьбой протянуть над каждым из нас ветку финикового дерева – символа святой благодати.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в стихах
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами огорне,
І довгими нехай будуть ваші дні!
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У день Богородиці Успіння
Бажаємо вам благословення,
А також радості, везіння
І святкового настрою.
Щоб Діва Марія у всьому допомагала,
Від всіх невдач, щоб оберігала.
З небес прихильно завжди б дивилася.
І щоб захворіти ніколи не давала.
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Я бажаю в день святий
Багато щастя і в душах тепла,
Нехай наповниться світ добротою,
Щоб життя завжди мирним було!
Богородиця хай вам пошле
Лише удачу, достаток, здоров'я,
І серця, неодмінно, заллє
Тільки чистою і світлою любов'ю!
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Я вас зі святом великим,
Світлим вітаю.
У День Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю.
Нехай в серцях живе любов,
Радість і терпіння.
Щоб цінували кожну годину,
Кожної миті.