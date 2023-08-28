Также в народе этот праздник называют Первой Пречистой, которую начали отмечать в Византии еще в 4 веке нашей эры. По традиции, именно в этот день заканчивается жатва и начинается подготовка к осени. 24 Канал подготовил подборку трогательных поздравлений в прозе и стихах, которые вы можете отправить родным.

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Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю с большим праздником! Пусть в душах ваших всегда господствует мир и любовь, и благословенным пусть всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пусть Богородица покрывает вас от случайных бед, да горе никогда не касается вашего порога. Пусть ее молитва сохранит вас в любой ситуации.

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В день Успения Пресвятой Богородицы я искренне желаю, чтобы в твоем сердце было столько любви, сколько ее было в сердце доброй, милой Богоматери, чтобы жизнь твоя была счастливой рекой, устремленной своим потоком к блаженству и радости.

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Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и хочу пожелать от души с честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе!

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Поздравляю вас с большим праздником Успения Пресвятой Богородицы! Это день упокоения, воскресения и прославления Матери Божьей. И хотя сегодня мы вспоминаем об окончании земной жизни Пречистой Девы, но этот праздник радостный, потому что знаменует уход Марии в Царство Небесное. Обратимся сегодня в молитвах к Матери Божией с просьбой протянуть над каждым из нас ветку финикового дерева – символа святой благодати.



28 августа – Успение Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в стихах

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами огорне,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

У день Богородиці Успіння

Бажаємо вам благословення,

А також радості, везіння

І святкового настрою.

Щоб Діва Марія у всьому допомагала,

Від всіх невдач, щоб оберігала.

З небес прихильно завжди б дивилася.

І щоб захворіти ніколи не давала.

***

Я бажаю в день святий

Багато щастя і в душах тепла,

Нехай наповниться світ добротою,

Щоб життя завжди мирним було!

Богородиця хай вам пошле

Лише удачу, достаток, здоров'я,

І серця, неодмінно, заллє

Тільки чистою і світлою любов'ю!

***

Я вас зі святом великим,

Світлим вітаю.

У День Успіння Пресвятої Богородиці

Миру всім бажаю.

Нехай в серцях живе любов,

Радість і терпіння.

Щоб цінували кожну годину,

Кожної миті.