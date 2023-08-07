Успіння праведної Анни відзначаємо 7 серпня. Це радісна подія для вірян, адже її вважають покровителькою жінок і матерів. Яка історія цього свята й традиції – знає 24 Канал.

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Історія Успіння праведної Анни

За переказами, Анна народилась у сім'ї священника. Одружившись з Іоакимом, перебралась жити в Назарет Галілейський. На жаль, вони тривалий час не мали дітей, хоча дуже хотіли. Іоаким та Анна з цього приводу хвилювались та просили в Бога, аби дав їм дитятко.

Якось Анна побачила гніздо з малими птахами на лавровому дереві. Вона почала щиро молитися про дитинку та промовила, що принесе її в дар Богу. Коли жінка це промовила, Ангел повідомив її, що в неї з'явиться донечка, котра називатиметься Марія. Таку довгоочікувану новину Ангел сповістив також святому Іоакиму, сказавши йому йти до Єрусалиму.

Саме там в Анни народилась Пресвята Діва Марія. Марія жила в домі батьків до 3 років, а потім Іоаким та Анна привели її до храму Божого, де її виховували до 18 років.

Іоаким помер у 77-річному віці після введення в храм Діви Марії. Праведна Анна пішла у вічність на 2 роки пізніше, у 79 років.

Традиції свята

У це свято тисячі жінок моляться, щоб вилікуватися від безпліддя, оскільки святу Анну сприймають як покровительку в цьому питанні. Вважається, що вона допомагає завагітніти тим, кому це не вдавалось.

Праведна Анна виступає як заступниця для бідних і нещасних, сприяє зціленню та видужанню від складних захворювань.



Праведна Анна / Фото PsdSale

У цей день віряни поспішають до храму, аби помолитись. Хто хоче завагітніти – просить у святої отримати звістку про дитя, а хтось просто висловлює вдячність за щастя материнства.

На Успіння святої Анни треба робити добрі вчинки, не наговорювати про когось погане, бо можете привабити цим проблеми та негаразди. Тож думайте лише позитивно та про хороше.

Не варто проявляти лінь. Легка робота в цей день не буде зайвою.

Молитва на вагітність

Преславна мати Анно, Всевишній Господь зробив тобі захисницею та заступницею всіх вагітних. Ревно прошу тобі, поблагослови мене і дитя моє, яке я ношу під серцем, і нехай обдарує його Господь благими задатками. Усвідомлюючи, що вже тепер, перед пологами, я відповідаю за мою дитину, благаю Тобі про допомогу. Випроси для мене побожне життя, святу молитву і благочестиві думки. Свята мати Анно, допоможи мені у важку годину моїх пологів. Дай мені тоді міцне терпіння і жертовну любов до Бога. І нехай скоро стане дитя моє дитям Божим через святе Хрещення, а через добре виховання – вірним дітям Святої Церкви Господа. Свята мати Анно, на тебе покладаюсь. Амінь.