Успіння праведної Анни відзначаємо 7 серпня. Це радісна подія для віруючих, адже її вважають покровителькою жінок та матерів. Яка історія цього свята та традиції – знає 24 Канал .

Треба знати Успіння Богородиці та Яблучний Спас: чи зміняться серпневі свята в Україні

Історія Успіння праведної Анни

По преданию, Анна родилась в семье священника. Женившись на Иоакиме, перебралась жить в Назарет Галилейский. К сожалению, они долго не имели детей, хотя очень хотели. Иоаким и Анна по этому поводу волновались и просили у Бога, чтобы дал им младенца.

Однажды Анна увидела гнездо с маленькими птицами на лавровом дереве. Она начала искренне молиться о ребенке и сказала, что принесет ее в дар Богу. Когда женщина это сказала, Ангел сообщил ее, что у нее появится дочь, которая будет называться Мария. Такую долгожданную новость Ангел возвестил также святому Иоакиму, сказав ему идти в Иерусалим.

Там же у Анны родилась Пресвятая Дева Мария. Мария жила в доме родителей до 3 лет, а затем Иоаким и Анна привели ее в храм Божий, где ее воспитывали до 18 лет.

Иоаким умер в 77-летнем возрасте после введения в храм Девы Марии. Праведная Анна ушла в вечность на 2 года позже, в 79 лет.

Традиции праздника

В этот праздник тысячи женщин молятся, чтобы вылечиться от бесплодия, поскольку святую Анну воспринимают как покровительницу в этом вопросе. Считается, что она помогает забеременеть тем, кому это не удавалось.

Праведная Анна выступает в качестве заступницы для бедных и несчастных, способствует исцелению и выздоровлению от сложных заболеваний.



Праведная Анна / Фото PsdSale

В этот день верующие спешат в храм, чтобы помолиться. Кто хочет забеременеть – просит у святой получить известие о ребенке, а кто просто выражает благодарность за счастье материнства.

На Успение святой Анны нужно совершать добрые поступки, не наговаривать о ком-то плохом, потому что можете привлечь этим проблемы и невзгоды. Так что думайте только положительно и о хорошем.

Не стоит проявлять лень. Легкая работа в этот день не будет излишней.

Молитва на беременность