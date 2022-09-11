Івана назвали Предтечею через те, що він пророкував про прихід Спасителя, якого очікували люди, а Хрестителем – через те, що саме він хрестив Ісуса Христа в річці Йордані. Усікновення голови Івана Предтечі не входить до числа 12 найбільших свят у році, але воно є теж дуже важливим для християн, пише 24 канал.

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Іван Хреститель вів досить суворий спосіб життя і був прикладом богопосвяченої людини.

Згідно з Біблією, Іван викрив те, що цар Ірод, ще за життя свого брата Филипа, одружився з його дружиною Іродіядою. Вона так розлютилася, що бажала його смерті. Проте цар боявся вбити Івана через можливе повстання людей, які дуже любили Предтечу.

Коли донька Іродіяди Саломія виконала танець на бенкеті, який дуже сподобався Іроду, то в нагороду він пообіцяв дати їй все, що вона забажає. За наказом матері Саломія попросила голову Івана Хрестителя і її прохання у той же день було виконане.

Заборони на Усікновення голови Івана Предтечі 2022 / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити на Усікновення голови Івана Предтечі 2022

За народними традиціями у цей день існують такі заборони:

Не можна їсти й різати продукти круглої форми – це одна з основних заборон.

Не можна користуватися колючо-ріжучими предметами.

Не можна танцювати, співати чи голосно вигукувати.

Не можна проводити весілля, а церква у цей день не здійснює вінчання та хрестини.

Не можна вживати у їжу рибу, м’ясо, молоко та різні страви із них.

Не можна займатися важкою працею: шити, прибирати, працювати вдома чи на городі.

Християни у цей день дотримуються суворого посту і відвідують святкове богослужіння в церкві.