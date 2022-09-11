Иоанна назвали Предтечей потому, что он пророчествовал о приходе Спасителя, которого ожидали люди, а Крестителем – потому, что именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордане. Усекновение председателя Ивана Предтечи не входит в число 12 самых больших праздников в году, но оно тоже очень важно для христиан, пишет 24 канал.

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Иоанн Креститель вел довольно строгий образ жизни и являлся примером богопосвященного человека.

Согласно Библии, Иоанн разоблачил то, что царь Ирод, еще при жизни своего брата Филиппа, женился на его жене Иродиаде. Она так разозлилась, что желала его смерти. Однако царь боялся убить Ивана из-за возможного восстания людей, очень любивших Предтечу.

Когда дочь Иродиады Саломия исполнила танец на пиру, который очень понравился Ироду, то в награду он пообещал дать ей все, что она пожелает. По приказу матери Саломия попросила главу Иоанна Крестителя и ее просьба в тот же день была исполнена.

Запреты на Усекновение председателя Ивана Предтечи 2022 / Фото из открытых источников

Что нельзя делать на Усекновение председателя Ивана Предтечи 2022

По народным традициям в этот день существуют следующие запреты:

Нельзя есть и резать продукты круглой формы – это один из основных запретов.

Нельзя пользоваться колюче-режущими предметами.

Нельзя танцевать, петь или громко выкрикивать.

Нельзя проводить свадьбу, а церковь в этот день не совершает венчания и крестины.

Нельзя употреблять в пищу рыбу, мясо, молоко и различные блюда из них.

Нельзя заниматься тяжелым трудом: шить, убирать, работать дома или в огороде.

Христиане в этот день соблюдают строгий пост и посещают праздничное богослужение в церкви.