Суть цього свята полягає в тому, що Іван Хреститель був готовий постраждати за свою міцну віру і прийняти мученицьку смерть. У день Усікновення голови Івана Предтечі віряни дотримуються строгого посту, пише 24 канал.

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Історія свята Усікновення голови Івана Предтечі

Іван був двоюрідним братом Ісуса Христа. Останній пророк Старого заповіту був сином Захарії і Єлизавети, яка була родичкою матері Ісуса. Батьки Івана були у досить похилому віці й не мали дітей та Бог послав їм сина. Його основною місією на цій землі – було приготувати шлях Спасителю та попередити людей що на землю прийде Місія Ісус Христос.

Івана назвали Хрестителем через те, що саме він хрестив Ісуса Христа в річці Йордані. Перед тим він жив у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння, мав дар проповіді й пророцтва, міг зціляти людей. Він залишався пустельником допоки Господь не покликав його у тридцятирічному віці проповідувати єврейському народові про Спасителя.

Тоді він з’явився на берегах річки Йордану і почав готувати єврейський народ до очікуваного приходу Спасителя Ісуса Христа. Іван проповідував їм покаяння та хрещення на відпущення гріхів. Суть його проповідей полягала в ому, що перш ніж очиститися зовнішньо, треба очиститися духовно.

Усікновення голови Івана Предтечі 2022 / Фото "Реаліст"

Іван був богобоязним. Водночас він відкрито докоряв не лише простому народу, а й духовенству. Він викривав гріхи перелюбу підступної та гордої Іродіяди, яка була жінкою брата царя Ірода. За це він і поплатився своєю свободою, а згодом – життям.

Правителю Іроду не подобалося, що він так відкрито говорив про це і кинув його до в'язниці, не наважуючись його стратити через можливе повстання людей, які любили Івана.

Чому стратили Івана Предтечу

Доля Івана Хрестителя була вирішена падчеркою Ірода – Саломеєю. Вона своїми танцями так догодила Іродові, що він пообіцяв дати їй все про, що вона попросить. Дівчина, слухаючи свою маму, яка ненавиділа пророка, попросила подати їй голову Івана Хрестителя на блюді. Таке прохання дуже засмутило Ірода та він був погодився стратити Іоанна Предтечу, аже мусив виконати свою обіцянку.

Попри те, що земне життя Івана Хрестителя завершилося таким чином, для християн цей день є святковим, оскільки в день смерті людина заново народжується для вічного життя у Небесах.