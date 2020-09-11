Щороку 11 вересня православні християни вшановують пам'ять святого пророка і Господнього Хрестителя Івана Предтечу. День присвячений спогадам про його мученицьку смерть.

Історія свята

Іван Хреститель народився в сім'ї священника Захарії та Єлизавети, коли вони вже були в похилому віці. Жив Іван Предтеча саме в той час, коли панував Ірод. Одружений Ірод був на дочці аравійського царя Арефи, однак він залишив її і жив з Іродіадою, дружиною свого батька.

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На дні народження Ірода перед гостями танцювала донька Іродіади – Саломія. Вона дуже сподобалася царю, тож він пообіцяв виконати все, що вона забажає. Донька не знала, що може попросити в Ірода і пішла порадитися з мамою. Підступна Іродіада зажадала попросити голову Івана Хрестителя на таці.



Іродіада зажадала голову Івана Хрестителя

Попри те, що Ірод боявся Божого гніву за вбивство пророка, все ж таки не зміг порушити клятву та наказав відсікти Івану Хрестителю голову і віддати Саломії. Злій Іродіаді було недостатньо відсіченої голови, тож вона ще попроколювала язик пророка шпилькою і закопала його голову в нечистому місці. Тоді Іванна – дружина царського урядника Хузи відкопала голову і поховала на Єлеонській горі в одному з маєтків Ірода.



Свята голова Івана Хрестителя була перехована неподалік маєтків Ірода

Через деякий час Божий гнів такий обрушився на тих, хто погубив життя пророка. Коли Саломія переходила взимку річку Сікоріс, то провалилася під лід. Її голову відрізала гостра крижина. За переказами, тіло її так і не знайши, а голову принели Іродові та Іродаді, так як колись принесли їм голову святого Івана Предтечі.

Згодом аравійський цар Арефа вислав свої війська проти Ірода і завдав йому поразки. Римський імператор в гніві заслав Ірода разом з Іродіадою до Іспанії, де вони загинули.

Івану Хрестителю моляться, аби вилікуватися від мігрені, щоб зменшити фізичний біль, зрозуміти свої думки і розібратися в них та про допомогу в збереженні роду людського.

Що не можна робити в день Усікновення голови Івана Предтечі

– Цього дня не можна нічого їсти, що має круглу форму.

– Заборонено в цей день щось рубати та різати.

– Не можна цього дня шити і вишивати.

– Не рекомендовано в цей день починати якісь справи, адже вони обернуться провалом.

– Сьогодні не можна веселитися, сміятися, танцювати і співати.

– Не радять в цей день вживати продукти червоного кольору, які асоціюються з кров'ю після розрізання голови – помідори, борщ, томатний сік і т.д.