Ежегодно 11 сентября православные христиане отмечают день святого пророка и Господнего Крестителя Иоанна Предтечи. День посвящен воспоминаниям о его мученической смерти.

История праздника

Иоанн Креститель родился в семье священника Захарии и Елизаветы, когда они уже были в преклонном возрасте. Жил Иоанн Предтеча именно в то время, когда царил Ирод. Женат Ирод был на дочери аравийского царя Арефы, однако он оставил ее и жил с Иродиадой, женой своего отца.

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На дне рождения Ирода перед гостями плясала дочь Иродиады – Саломея. Она очень понравилась царю, и он пообещал выполнить все, что она пожелает. Дочь не знала, что может попросить у Ирода и пошла посоветоваться с мамой. Коварная Иродиада потребовала попросить голову Иоанна Крестителя на блюде.

Иродиада потребовала голову Иоанна Крестителя

Несмотря на то, что Ирод боялся гнева Божия за убийство пророка, все же не смог нарушить клятву и приказал отсечь Иоанну Крестителю голову и отдать Саломии. Злой Иродиады было недостаточно отсеченной головы, поэтому она еще попрокалывала язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Тогда Иванна – жена царского домоправителя Хузы откопала голову и погребла на Елеонской горе в одном из поместий Ирода.

Святая глава Иоанна Крестителя была перепрятана неподалеку имений Ирода

Через некоторое время Божий гнев обрушился на тех, кто погубил жизни пророка. Когда Саломия переходила зимой реку Сикорис, то провалилась под лед. Ее голову отрезала острая льдина. По преданию, тело ее так и не нашли, а голову принесли Ироду и Иродиаде, так как когда-то принесли им главу святого Иоанна Предтечи.

Впоследствии аравийский царь Арефа выслал свои войска против Ирода и нанес ему поражение. Римский император в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в Испанию, где они погибли.

Иоанну Крестителю молятся, чтобы вылечиться от мигрени, чтобы уменьшить физическую боль, понять свои мысли и разобраться в них и о помощи в сохранении рода человеческого.

Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

– В этот день нельзя ничего есть, что имеет круглую форму.

– Запрещено в этот день что-то рубить и резать.

– Нельзя в этот день шить и вышивать.

– Не рекомендуется в этот день начинать какие-то дела, ведь они обернутся провалом.

– Сегодня нельзя веселиться, смеяться, танцевать и петь.

– Не советуют в этот день употреблять продукты красного цвета, которые ассоциируются с кровью после разрезания головы – помидоры, борщ, томатный сок и т.д.