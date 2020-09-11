День Ангела Івана: картинки-привітання зі святом
11 вересня святкують іменини чоловіки, які носять ім'я Іван. У цей день віряни вшановують пам'ять святого пророка і Господнього Хрестителя Івана Предтечу. Пропонуємо вам красиві привітання з Днем Ангела Івана у картинках, щоб ви привітали своїх близьких та рідних.
Ім'я Іван має стародавню форму Іоанн давньоєврейського походження, що означає "Яхве (Бог) змилостивився, помилував". Чоловіки з цим іменем мають надзвичайно широке коло інтересів і захоплень. Вони відкриті назустріч усьому світу. Серед захоплень – футбол, риболовля.
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Іван довірливий і чуйний. У домашньому господарстві роботу ділить на чоловічу й жіночу й свою частину справ виконує без нагадувань. Привітайте з іменинами Івана красивими картинками.
Картинки з іменинами
Картинки з Днем Ангела
Іменини Івана
Картинки з Днем Ангела Івана
Картинки-привітання з іменинами
Картинки з Днем Ангела Івана