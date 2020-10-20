Зірка "Свінгерів" та ситкому "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук заразилась коронавірусом на початку жовтня і оголосила про це публічно. Акторка вже одужала від COVID-19 та зізналась, як відреагували сусіди на хворобу.

Лише 1 вересня 35-річна Анна Саліванчук стала мамою вдруге, а вже за місяць у неї діагностували коронавірус. У мережі вона публічно скаржилась на те, що чекала 5 днів, аби здати ПЛР-тест, а хвора на COVID-19 контактувала з іншими людьми в лікарні, наражаючи їх на небезпеку. В інтерв'ю "Фактам" акторка зізналась, що за 10 днів лікування все ж порушила режим ізоляції.

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Анна Саліванчук заразилась коронавірусом слідом за чоловіком телевізійним продюсером Олександром Божковим. Подружжя ізолювалось у власній квартирі в Києві разом з дітьми, адже зірка продовжувала годувати грудьми новонародженого сина Микиту, якого через слабкість ледь тримала на руках. Прогулянки пара влаштовувала лише на балконі. Проте через кашель акторці, хворій на COVID-19, довелось поїхати в лікарню, аби перевірити легені.

Однак до виходу з квартири зірка "Свінгерів" підготувалась ретельно, заздалегідь попередивши консьєржа, аби ні з ким з сусідів не контактувати. Вона наголосила, що мешканці поставились до ситуації з розумінням.

Я чесно всіх попередила, ми одягли маски, рукавички. Сказала консьєржу, коли будемо виходити і заходити, щоб ні з ким не перетинатися. Крім того, після нас обробили ліфт і коридор,

– поділилась Анна Саліванчук.

Проте акторка зауважила, що дотримуватися карантинного режиму вдається не всім хворим. Адже людям, у яких вже діагностували коронавірус, доводиться ходити в клініки до сімейних лікарів.

Анна Саліванчук розповіла, що у її батька були симптоми коронавірусу. Однак він живе в місті Шепетівка, де ПЛР-тестів просто немає. Для того, аби перевіритися на зараження COVID-19 йому б довелось їхати за 100 кілометрів у Хмельницький, проте чоловік вирішив залишитися вдома і лікуватися самостійно.