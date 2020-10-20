Звезда "Свингеров" и ситкома "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук заразилась коронавирусом в начале октября и объявила об этом публично. Актриса уже оправилась от COVID-19 и призналась, как отреагировали соседи на ее болезнь.

Только 1 сентября 35-летняя Анна Саливанчук стала мамой во второй раз, а уже через месяц у нее диагностировали коронавирус. В сети она публично жаловалась на то, что ждала 5 дней, чтобы сдать ПЦР-тест, а больной COVID-19 контактировала с другими людьми в больнице, подвергая их опасности. В интервью "Фактам" актриса призналась, что за 10 дней лечения все же нарушила режим изоляции.

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Анна Саливанчук заразилась коронавирусом вслед за мужем, телевизионным продюсером Александром Божковым. Супруги изолировались в собственной квартире в Киеве вместе с детьми, ведь звезда продолжала кормить грудью новорожденного сына Никиту, которого из-за слабости едва держала на руках. Прогулки пара устраивала только на балконе. Однако из-за кашля актрисе, страдающей COVID-19, пришлось поехать в больницу, чтобы проверить легкие.

Однако к выходу из квартиры звезда "Свингеров" подготовилась тщательно, заранее предупредив консьержа, чтобы ни с кем из соседей не контактировать. Она отметила, что жители отнеслись к ситуации с пониманием.

Я честно всех предупредила, мы одели маски, перчатки. Сказала консьержу, когда будем выходить и заходить, чтобы ни с кем не пересекаться. Кроме того, после нас обработали лифт и коридор,

– поделилась Анна Саливанчук.

Однако актриса заметила, что придерживаться карантинного режима удается не всем больным. Ведь людям, у которых уже диагностировали коронавирус, приходится ходить в клиники к семейным врачам.

Анна Саливанчук рассказала, что у ее отца были симптомы коронавируса. Однако он живет в городе Шепетовка, где ПЦР-тестов просто нет. Для того, чтобы провериться на заражение COVID-19 ему бы пришлось ехать за 100 километров в Хмельницкий, однако мужчина решил остаться дома и лечиться самостоятельно.