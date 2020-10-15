Популярна співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала шанувальницям варіанти стильних осінніх аутфітів. Вона підібрала одяг, який підкреслить фігуру і точно буде актуальним цієї осені.

Слава Камінська є однією із найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона завжди виглядає ефектно та привертає увагу публіки. На особистій сторінці в інстаграмі зірка оприлюднила серію світлин, де показала різні трендові образ.

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Універсальні осінні аутфіти від Слави Камінської

Сукня із цупкої тканини в підлогу

Дуже жіночно і, водночас, практично. Якщо накинути косуху – вже зовсім інший образ, що підійде для прохолоднішої погоди.



Слава Камінська у сукні з цупкої тканини / Instagram / @babaslavka

Сукня-піджак

Або ж просто подовжений піджак. Суворо, але авантюрна довжина додає легку нотку інтриги. Такий look підійде до високих ботфортів або акуратних туфлів-човників.



Слава Камінська у сукні-піджаку / Instagram / @babaslavka

Штанний костюм в дрібну клітинку

Це те, що, здається, ніколи не стане антитрендом. Сувора класика, яку Слава завжди поєднує тільки з туфлями на високих підборах.



Слава Камінська в штанному костюмі / Instagram / @babaslavka

В'язаний кардиган-пальто

Затишно, тепло, на кожен день. Камінська надає перевагу кардиганам з дрібною та великою в'язкою. Але для того, щоб продовжити тіло, обирає літні відтінки.



Слава Камінська в кардигані / Instagram / @babaslavka

Лакований плащ

На думку артистки, це найбільш жіночний та найдорожчий образ зі всіх. Він чудово підкреслить принади зовнішнього вигляду і точно запам'ятається оточуючим.



Слава Камінська у лакованому плащі / Instagram / @babaslavka