Универсальные образы на осень: фэшн-советы от Славы Каминской
Популярная певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала поклонницам варианты стильных осенних аутфитов. Она подобрала одежду, которая подчеркнет фигуру и точно будет актуальна этой осенью.
Слава Каминская является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она всегда выглядит эффектно и привлекает внимание публики. На личной странице в инстаграме звезда обнародовала серию фотографий, где показала различные трендовые образ.
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Универсальные осенние аутфиты от Славы Каминской
Платье из плотной ткани в пол
Очень женственно и, в то же время, практично. Если накинуть косуху – уже совсем другой образ, который подойдет для более прохладной погоды.
Слава Каминская в платье из плотной ткани / Instagram / @babaslavka
Платье-пиджак
Или же просто удлиненный пиджак. Строго, но авантюрная длина добавляет легкую нотку интриги. Такой look подойдет к высоким ботфортам или аккуратным туфлям-лодочкам.
Слава Каминская в платье-пиджаке / Instagram / @babaslavka
Брючный костюм в мелкую клетку
Это то, что, похоже, никогда не станет антитрендом. Строгая классика, которую Слава всегда сочетает только с туфлями на высоком каблуке.
Слава Каминская в брючном костюме / Instagram / @babaslavka
Вязаный кардиган-пальто
Уютно, тепло, на каждый день. Каминская предпочитает кардиганы с мелкой и крупной вязкой. Но для того, чтобы удлинить тело, выбирает летние оттенки.
Слава Каминский в кардигане / Instagram / @babaslavka
Лакированный плащ
По мнению артистки, это самый женственный и дорогой образ из всех. Он прекрасно подчеркнет прелести внешнего вида и точно запомнится окружающим.
Слава Каминская в лакированном плаще / Instagram / @babaslavka