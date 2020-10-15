Популярная певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала поклонницам варианты стильных осенних аутфитов. Она подобрала одежду, которая подчеркнет фигуру и точно будет актуальна этой осенью.

Слава Каминская является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она всегда выглядит эффектно и привлекает внимание публики. На личной странице в инстаграме звезда обнародовала серию фотографий, где показала различные трендовые образ.

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Универсальные осенние аутфиты от Славы Каминской

Платье из плотной ткани в пол

Очень женственно и, в то же время, практично. Если накинуть косуху – уже совсем другой образ, который подойдет для более прохладной погоды.



Слава Каминская в платье из плотной ткани / Instagram / @babaslavka

Платье-пиджак

Или же просто удлиненный пиджак. Строго, но авантюрная длина добавляет легкую нотку интриги. Такой look подойдет к высоким ботфортам или аккуратным туфлям-лодочкам.



Слава Каминская в платье-пиджаке / Instagram / @babaslavka

Брючный костюм в мелкую клетку

Это то, что, похоже, никогда не станет антитрендом. Строгая классика, которую Слава всегда сочетает только с туфлями на высоком каблуке.



Слава Каминская в брючном костюме / Instagram / @babaslavka

Вязаный кардиган-пальто

Уютно, тепло, на каждый день. Каминская предпочитает кардиганы с мелкой и крупной вязкой. Но для того, чтобы удлинить тело, выбирает летние оттенки.



Слава Каминский в кардигане / Instagram / @babaslavka

Лакированный плащ

По мнению артистки, это самый женственный и дорогой образ из всех. Он прекрасно подчеркнет прелести внешнего вида и точно запомнится окружающим.



Слава Каминская в лакированном плаще / Instagram / @babaslavka