Знаменитий американський кінорежисер, володар престижної премії Оскар Девід Лінч в рамках проєкту Ukraine Now записав зворушливе звернення до українців. У вересні роботу в Україні відновив фонд David Lynch Foundation, що й стало приводом для ролику.

Видатний митець раніше вже кілька разів приїжджав в Україну і в захваті від неї та людей. Тепер мережею шириться відео, що опублікувати на фейсбук-сторінці ​Ukraine Now, де Лінч висловлює свою любов до української землі.

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Голлівудський режисер бував в Україні, коли знайомив із діяльністю свого фонду. Його мета спрямована на поширення техніки трансцендентальної медитації. Знаменитість наголосив, що захоплюється українськи народом і додав, що прагне вкотре повернутися сюди.

"Мене звуть Девід Лінч і я тут, щоб поговорити про Україну та українців. Я вже двічі бував в Україні і дізнався, що українці – прекрасні люди: розумні, незламні, думаючі і діючі. Їм подобається працювати і доводити справу до кінця. І вони дуже люблять розважатися. Я б із задоволенням ще раз приїхав до України. Всі, кого я зустрічав під час моїх поїздок, мені дуже сподобалися. Також я дізнався, що жінки в Україні дуже красиві. Бажаю українцям всього найкращого. Дякую за увагу!", – сказав у відео режисер.

Що відомо про Девіда Лінча?

Девід Лінч – один із найвідоміших голлівудських режисерів. Наразі йому 74 роки і за час своєї кар'єри він зробив неабиякий внесок в американський кінематограф. Стрічки, що зняв Девід, користуються популярністю і серед поцінуновувачів сучасного кіномистецтва. Саме Лінч є творцем серії фільмів "Твін Пікс" 1990-х років. За цими ж мотивами був знятий однойменний серіал, який вийшов на екрани в 2017 році. Також він відомий завдяки проєктам "Загублене шосе" та "Малголленд Драйв". У жовтні 2019 року був нагороджений почесною премією Оскар.