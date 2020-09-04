Знаменитый американский кинорежиссер, обладатель престижной премии Оскар Дэвид Линч в рамках проекта Ukraine Now записал трогательное обращение к украинцам. В сентябре работу в Украине возобновил фонд David Lynch Foundation, что и стало поводом для ролика.

Выдающийся деятель искусства ранее уже несколько раз приезжал в Украину и в восторге от нее и людей. Теперь в сети распространяется видео, опубликованное на странице в фейсбук Ukraine Now, где Линч выражает свою любовь к украинской земле.

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Голливудский режиссер бывал в Украине, когда знакомил с деятельностью своего фонда. Его цель направлена на распространение техники трансцендентальной медитации. Знаменитость отметил, что восхищается украинским народом и добавил, что стремится в очередной раз вернуться сюда.

"Меня зовут Дэвид Линч и я здесь, чтобы поговорить об Украине и украинцах. Я уже дважды бывал в Украине и узнал, что украинцы – прекрасные люди: умные, несокрушимые, думающие и действующие. Им нравится работать и доводить дело до конца. И они очень любят развлекаться. Я бы с удовольствием еще раз приехал в Украину. Все, кого я встречал во время моих поездок, мне очень понравились. Также я узнал, что женщины в Украине очень красивые. Желаю украинцам всего наилучшего. Спасибо за внимание!", – сказал в видео режиссер.

Что известно о Дэвиде Линче?

Дэвид Линч – один из самых известных голливудских режиссеров. Сейчас ему 74 года и за время своей карьеры он внес большой вклад в американский кинематограф. Фильмы Дэвида пользуются популярностью и среди ценителей современного киноискусства. Именно Линч является создателем серии фильмов "Твин Пикс" 1990-х годов. По этим же мотивам был снят одноименный сериал, который вышел на экраны в 2017 году. Также он известен благодаря проектам "Шоссе в никуда" и "Малхолланд Драйв". В октябре 2019 года был награжден почетной премией Оскар.