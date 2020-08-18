Известный американский актер Микки Рурк забронировал место на кладбище в Украине. Он пожелал, чтобы после смерти его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области.

Оказывается, что в Украину прилетел помощник Микки Рурка Дмитрий Корнейчук, чтобы выбрать место на кладбище. Об этом на личной фейсбук-странице сообщил журналист Юра Гула.

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"Как умру, то похороните меня в Украине. Помните историю Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки выбрано!" – написал Юрий.

Напомним, 67-летний американский актер в 2019 году заявил, что хочет быть похороненным в родной деревне своего помощника. Там живет бабушка Корнейчука и похоронен его дедушка.

Что известно о Микки Рурке?

Микки Рурк – американский актер и сценарист. Известность получил благодаря ролям в фильмах "Девять с половиной недель" и "Ангельское сердце". Периодически у актера возникали проблемы с законом, а также он получил репутацию тяжелого актера с скверным характером.

В 2009 году он получил премию "Золотой глобус", а также был номинирован на Оскар.