Відомий американський актор Міккі Рурк забронював місце на кладовищі в Україні. Він забажав, щоб після смерті його поховали у селі Загірці Хмельницької області.

Виявляється, що в Україну прилетів помічник Міккі Рурка Дмитро Корнійчук, щоб обрати місце на кладовищі. Про це на особистій фейсбук-сторінці повідомив журналіст Юра Гула.

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"Як умру, то поховайте мене в Україні. Пам'ятаєте історію про Міккі Рурка, який побажав бути похованим в маленькому українському селі? Цю ідею він не залишив! І його персональний асистент Дмитро Корнійчук прилетів з Лос-Анджелеса в Загірці. Місце для Міккі обрано!" – написав Юрій.

Нагадаємо, 67-річний американський актор у 2019 році заявив, що хоче бути похованим у рідному селі свого помічника. Там живе бабуся Корнійчука та похований його дідусь.

Що відомо про Міккі Рурка?

Міккі Рурк – американський актор та сценарист. Популярність здобув завдяки ролям у фільмах "Дев'ять з половиною тижнів" та "Янгольське серце". Періодично в актора виникали проблеми з законом, а також він отримав репутацію важкого актора з кепським характером.

У 2009 році він отримав премію "Золотий глобус", а також був номінований на Оскар.