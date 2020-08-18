Радянський поет і сценарист Борис Пастернак вчинив самогубство сьогодні, 18 серпня, в Москві. Йому було 84 роки. Родич лауреата Нобелівської премії та письменника Бориса Пастернака був тяжкохворий й довго лікувався.

84-річний митець Борис Пастернак вкоротив собі віку вранці 18 серпня. Як інформує телеграм-канал "Московский комсомолец" його тіло знайшли під вікнами науково-клінічного центру ФМБА Росії в Москві. Там він проходив лікування, адже тривалий час боровся з хворобою та тяжко хворів.

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Палата, у якій перебував Борис Пастернак, розташована на восьмому поверсі медичного центру. Наразі подробиці його смерті з'ясовують.

Радянський поет і сценарист був родичем лауреата Нобелівської премії та відомого російського письменника Бориса Пастернака. Покійний митець працював на телебаченні, тому взяв псевдонім Борис Пургалін, щоб його не плутали зі знаменитим родичем.

Він був сценаристом музичних та театральних шоу, наприклад, "Бенефіс", "Блакитний вогник", та фільмів "Чарівний ліхтар", "Тільки в мюзик-холі" і "Козаки-розбійники". Борис Пастернак працював з Людмилою Гурченко, композиторами Володимиром Пресняковим та Анатолієм Кальварським.